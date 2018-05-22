Свиной грипп: как уберечься еще здоровым людям?

Мнения большинства врачей схожи – профилактикой заниматься поздно… Иммуномодуляторы – ни в коем случае… Тыква, морковь, лук, чеснок и защитные маски…

Еще вчера мало кто в Украине верил, что эпидемия пандемического гриппа станет для нас реальностью. Но от молниеносной острой пневмонии начали умирать десятки людей, среди них много молодежи и детей. Медики называют одну причину всех случаев летальных исходов – позднее обращение к врачам за медицинской помощью. Банальная вещь – вовремя обращаться к врачам за советом и помощью. Следовать этому совету сегодня – вопрос жизни и смерти. Все умершие поздно обращались в больницу – на 5–7-й день течения болезни, когда уже ничем помочь было нельзя.

Грипп А/H1N1 поражает прежде всего молодых украинцев

По данным Министерства здравоохранения, пандемический грипп А/H1N1 поражает прежде всего молодое работоспособное население. Возраст большинства умерших – от 20 до 50 лет, есть и случаи смерти двух детей. Особенностью эпидемического процесса в Украине является поражение беременных с трагическими последствиями – гибелью плода, а в двух случаях и матери.

Вообще группами риска заболевания являются люди трудоспособного возраста, беременные, дети и пожилые (последние, как правило, не поражаются массово, но имеют высокий риск осложнений и смертности).

Осложняется ход заболеваний в случае наличия сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, сахарного диабета, ослабления иммунной системы, ожирения.

Коварность пандемического вируса гриппа А/Н1N1 в том, что болезнь может никак не проявляться на ранних стадиях, однако распространяется и передаётся окружающим. Распространяется через кашель и чихание (как обычный грипп – воздушно-капельным путем) или же, что более важно – через прикосновение грязными руками к носу или рту. Вирусы гриппа могут сохраняться на поверхностях в течение нескольких часов, к примеру, на дверной ручке, к которой только что прикоснулся человек, чихнувший в руку.

Вирусы могут сохраняться на поверхности стола, телефонах и других предметах и попадать в организм с пальцев – в рот, нос или глаза.

При этом заболевание на ранних стадиях не отличается от «классической» простуды (симптомы очень схожи – озноб, кашель, боль в горле, головная боль, усталость, возможна диарея и рвота), однако очень быстро оно переходит в воспаление легких с высокой температурой.

Инкубационный период - 2-4 дня (до недели).

Можно ли уберечься здоровым людям?

Тут мнения большинства врачей, которых опросил УНИАН, схожи – в сложившейся ситуации уже мало, что поможет. Профилактикой заниматься поздно. Четыре месяца назад врачи настойчиво рекомендовали украинцам укреплять иммунитет. Кто последовал этому совету – тот вооружен против эпидемии. Насколько высок иммунный статус, настолько человек может противостоять вирусу.

Врачи грустно шутят, что наши люди начинают заниматься профилактикой в день смерти. Но почистить организм от шлаков, что способствует укреплению иммунитета, не будет лишним.

Наш иммунитет зависит в первую очередь от состояния печени, утверждает врач-фитотерапевт Борис Скачко. «Этот орган – главный очиститель крови при наличии инфекции и главный поставщик материала для выработки антител. Сегодня здоровая печень у украинца – явление редкое. Атеросклероз и хронический жировой гепатоз обнаруживают уже у 20-летних – часть клеток печени, вместо того, чтобы работать – заполнены жиром. Таким образом, печень не в состоянии удерживать токсины, поражающие в том числе и легкие”, – говорит Скачко.

По его словам, вирус попадает в организм через слизистую оболочку. В слизистых, в том числе и органов дыхания, вырабатывается иммуноглобулин А. Это антитело неспецифического действия. “То есть попал какой-то “залетный” вирус, иммуноглобулин А его связал, и вирус инактивировался. Попала какая-то бактерия – ее обездвижили, и бактерия уже не развивается. Выработка этого иммуноглобулина зависит от способности печени усваивать из пищи витамин А, если он там был”, – отмечает врач.

Прежде всего – очищение и витаминизация

Профилактика против инфицирования новым вирусом у каждого человека должна быть направлена на две вещи – на усиление работы печени и витаминизацию витамином А, подчеркивает врач.

“Больше всего витамина А в моркови и тыкве. Их нужно постоянно вводить в рацион. Тыкву лучше всего запекать в духовке, присыпав сахаром, но ни в коем случае не медом (мед высокой температуры не терпит – фруктоза превращается очень быстро в канцерогенное вещество)”, – советует Скачко. Когда в таком виде тыква попадает в организм – это и источник витамина А, и одновременно клетчатка, которая в кишечнике собирает токсины.

Врач советует также употреблять масло облепихи и шиповника, которые продаются в аптеках – по 15–20 капель несколько раз в день в салатах, с едой. А еще запастись цельным овсом. “Пейте овсяный отвар. Для этого 2–3 столовые ложки овса на полтора литра воды, прокипятите 30–40 минут. В горячий отвар добавьте изюм и курагу. Овес – это сердечные гликозиды. Это подпитка сердцу – оно начинает активнее работать, больше подавать крови к печени и почкам, и организм очищается лучше”, – утверждает Скачко.

Еще можно употреблять семена расторопши – это мощный гепатопротектор, – добавляйте их по чайной ложке в еду. Таким образом, печень начинает работать лучше, говорит врач.

И конечно, традиционные лук и чеснок... Эти овощи не дают мутировать вирусу гриппа, который уже попал в организм.

“Очень часто механизм действия вируса таков: он заходит в клетку и перестраивает ее так, что она начинает синтезировать “детей” этого вируса. Сама погибает, а “вирусные дети” попадают в кровь. Потому в организм попадает один вирус, и если иммунитет слабый, – выходит совершенно другой – более патогенный. Фактически человек с низким иммунитетом сам производит более патогенный вирус, заражая им окружающих. Чтобы оборвать этот процесс, нужно есть лук, чеснок – много и в любом виде”, – говорит Скачко.

Иммуномодуляторы принимать нельзя

Доктор Скачко настоятельно не рекомендует сейчас иммуномодуляторы. “Ни в коем случае нельзя использовать адаптогены типа женьшеня, элеутерококка и т.д. Это кнут для иммунной системы. Чтобы поднять иммунитет, нужно время. Чтобы его правильно поднять, начальная доза должна быть 5–10 капель и максимум дважды в первую половину дня. Через неделю дозу можно повышать не более чем на 5 капель. Таким образом, человек может чуть-чуть «поддергивать» свой иммунитет”, – рассказывает врач.

Он утверждает, что когда пытаются пить по тридцать капель, возникает обратная реакция, и чем слабее организм, тем ниже должна быть доза на старте. Люди с низким иммунитетом не имеют права использовать даже средние дозы. Они должны начинать с малых, ведь иммуномодуляторы слегка подавляют иммунитет, и в ответ на это, организм должен повысить сопротивляемость. Поэтому с адаптогенами шутить нельзя, предупреждает врач, человек может попринимать высокие дозы и посадить иммунитет.

Меры профилактики гриппа А (Н1N1)

Врачи настоятельно рекомендуют носить маску, избегать рукопожатий, поцелуев и объятий, близкого контакта с больными, а также держаться подальше от больших скоплений людей.

Меры предосторожности должны быть таковы.

Кашляя или чихая, прикрывайте рот платками, которые впоследствии выбрасывайте. Если платка нет, старайтесь прикрывать рот ладонью. Регулярно и тщательно мойте руки. Если чувствуете себя больным – оставайтесь дома и немедленно вызывайте врача или скорую помощь.

Не стойте и не сидите рядом с людьми с признаками респираторной инфекции: насморком, кашлем, покрасневшими глазами и т. п.

Вообще лучше не выходить никуда из дома, если инфекция уже широко распространилась.

Если вы не вакцинировались от гриппа в этом сезоне, то и не суетитесь – уже поздно.

И еще раз напоминаем, при малейших подозрениях на тяжелое течение простуды, немедленно вызывайте врача. Пусть лучше окажется, что у вас самое обыкновенное ОРЗ.

Мария Турчина