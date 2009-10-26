Сотрудница банка проиграла за пять лет 2,8 млн. долларов

Сотрудница швейцарского банка UBS призналась в хищении 2,8 миллиона долларов у банка, сообщает 26 октября агентство Associated Press. Деньги 41-летняя женщина, работавшая в отделении банка в Нойхаузене, потратила на азартные игры.

Как сообщили агентству в полиции кантона Шаффхаузен, женщина была арестована еще 21 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. По данным полиции, деньги женщина похищала на протяжении пяти лет, тратя на азартные игры примерно по 70 тысяч долларов в неделю. Пропажа была обнаружена только в сентябре 2009 года.

После ареста женщина, имя которой не называется, была отпущена до предъявления обвинения. В банке заверили, что счета клиентов в результате хищения не пострадали.

Лента.ру