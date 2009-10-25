Тимошенко поздравила автомобилистов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила соотечественников с Днем автомобилиста и дорожника.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации секретариата Кабинета Министров Украины.

Обращаясь к автомобилистам, премьер-министр отметила, “вы выполняете чрезвычайно важную работу, от которой зависит качество и своевременность обеспечения потребностей граждан и промышленности. Ежегодно только автомобильный транспорт общего пользования перевозит 4,4 млрд. пассажиров на 5,5 тыс. маршрутах и 188 млн. тонн грузов”.

“В этом году открыто движение на прекрасно построенных и реконструированных участках автомобильных дорог Киев-Чоп, Киев–Харьков–Должанский, Киев–Ковель–Ягодин, Северо-Восточный обход Киева. Теперь перед дорожниками и автомобилистами стоит не менее амбициозная задача - подготовить автомобильные дороги к Евро-2012 и обеспечить людей автотранспортными услугами на европейском уровне”, - говорится в поздравлении.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что успешная и эффективная деятельность автомобилистов и дорожников, их опыт и профессионализм - это залог стабильного развития страны.

Она пожелала автомобилистам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.