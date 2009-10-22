Автомобиль «скорой» протаранил локомотив поезда

В среду, 21 октября, в 14.15, в селе Нижняя Яблонька Турковского района Львовской области произошло столкновение машины скорой медицинской помощи Турковской районной больницы с локомотивом грузового поезда №4901.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской областной государственной администрации, авария произошла на железнодорожном переезде на 163 километре не охраняемого железнодорожного перегона «Турка-Яблонька» при исправной сигнализации.

Водитель автомобиля с травмами госпитализирован в Турковскую ЦРБ. Во время столкновения пассажиров в карете медицинской помощи не было.

Причины дорожно-транспортного происшествия расследуются, однако уже установлено, что автомобиль «скорой» во время ДТП выезжал не по вызову.