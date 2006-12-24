Затяжные праздники вызывают у людей стресс - психологи

Психологи утверждают, что новогодние и рождественские праздники это не только радостное общение с родственниками и друзьями, веселые застолья и подарки, но и стресс.

Причем "праздничному стрессу" в большей степени подвержены женщины, передает ИТАР-ТАСС.

Как установили специалисты из Американской ассоциации психологов, опросив 417 женщин и 369 мужчин, около 44% представительниц прекрасного и только 31% сильного пола страдают от стрессов, вызванных праздниками. Из обнародованных результатов их исследования выяснилось, что стрессовое состояние в предпраздничные дни и в сами праздники у людей возникает в основном из-за нехватки времени, нехватки денег, а также из-за необходимости приобретать множество подарков в кратчайшие сроки.

Было найдено и объяснение тому, почему именно женщины больше устают в это, казалось бы, беззаботное время и испытывают дискомфорт. Представительницы прекрасной половины человечества более ответственно подходят к тому, чтобы купить всем подарки, придумать развлечения для семьи и друзей, а то, что делать это нужно быстро, приводит в результате к стрессовому состоянию.