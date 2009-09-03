Янукович признал первенство Юлии Тимошенко?

"Я сделаю все, чтобы русский язык был вторым государственным – и вот в этом у нас разница с Тимошенко"...

Виктор Янукович публично признал, что главой Украинского государства должна быть Юлия Тимошенко, а не он. Именно так следует воспринимать его готовность отстаивать интересы меньшинства населения Украины, а это отрицает саму возможность завоевания региональным лидером должности Президента всей страны. Речь идет о его желании предоставить русскому языку статус государственного, что поддерживает лишь часть так называемого “русскоязычного населения” Украины, и то из отдельных регионов.

Впрочем, допускаю несколько возможных объяснений вчерашних откровений Виктора Федоровича, когда он демонстрировал одесситам белую пухлую ручку, лишенную каких-либо намеков на трудовые мозоли, которой он, став Президентом, горит желанием подписать антиукраинский закон.

Первое объяснение. Янукович просто не понимает, о чем говорит. Его интеллектуальные возможности не распространяются на столь сложные вещи, как языковая политика государства... Он представления не имеет, что такое президентская должность, кто такие граждане Украины и зачем им государственная власть. Учитывая, как тяжко даются господину Януковичу цитаты, фамилии и политико-географические понятия, такое объяснение его “пророссийских” откровений вполне вероятно. Ну не всем же быть мудрыми и умными. В политике всегда имеется широкая ниша для маргиналов в сфере интеллекта, или, проще говоря – дураков. Взгляните лишь, сколько их в высшем законодательном органе...

Второе объяснение (что не отрицает первого). Янукович выслуживается перед Россией, пытаясь занять нишу, за которую так активно борется и госпожа Тимошенко, а также ряд более мелких политиков – Симоненко, Витренко, Табачник, и еще такой кандидат, как Тигипко. Что дает эта ниша? Немного. Благосклонное, по крайней мере, на словах, отношение обоих российских царьков и, возможно, “любовь” части электората, который хочет возвращения в советское прошлое. Правда, Тимошенко, занимая должность главы правительства, как известно, надеется на более весомые дивиденды от Путина–Медведева.

Третье объяснение (не отрицает второго). Янукович играет на желаниях маргинального электората и цинично им врет, хорошо осознавая, что в Украине ни при каких условиях русский язык государственным не будет. Вот пройдут выборы, он станет Президентом, но похоронит свое обещание, как это сделал в свое время Кучма. Да еще и скажет маргинесу: “Видите, я все делал для пробивания русского языка, но парламент, или, скажем, Конституция не позволяют мне это сделать”.

Лично я в такую мотивацию верю мало, учитывая большую вероятность первого объяснения. Скудоумие, которое, кстати, всегда выходит на первый план, когда житель Украины говорит о собственных проблемах с языком (например, “не понимаю украинский”) – судя по всему, действительно серьезный барьер для Виктора Федоровича в его продвижении к наивысшему государственному креслу. Язык он хоть и “понимает”, но этого для государственного деятеля явно мало.

Четвертое объяснение (не отрицает ни первого, ни второго). Янукович отдает первенство Тимошенко, признавая, что Президентом всей Украины, в отличие от нее, он быть не может.

А как же еще понимать его слова: “Я сделаю все, чтобы русский язык был вторым государственным – и вот в этом у нас разница (с Тимошенко , которая категорически это отрицает)”? То есть: я буду защищать интересы России, проводить российскую политику в Украине – в отличие от Тимошенко, которая этого делать не будет...

Сдался, как говорят, без боя...

Или, может, опять договорились? Он хвалит ее, она становится Президентом и одаривает его премьерским креслом... Не верится в это, но степень цинизма отечественных политиков столь высок, что мы, рядовые граждане, не можем поставить себя на их место и представить, чем они руководствуются. У преступников и постсоветских политиков – иная логика.

Оксана Охримчук, Москва–Киев

З Форуму: Народна творчість (Ukraine, Киев)

Язик Януковича

В телеефірі Янукович обіцяв,

Що доведе він праве дєло до кінця,

Не устрашиться ні унсовського бійця,

Ні даже мерзкого куриного яйця.

Рускоязичним людям дасть второй язик,

І буде щастя їм однині і повік.

А щоб не вишов з того громкий пшик,

Він населеніє строжайше застеріг:

Якщо за мене голоси не одтасте,

Життя вам буде без’язике і пусте,

Лиш тільки я один сражаюся за те,

Щоб ваш второй язик попроникав везде!

Ось мій язик, к примєру, всюди побував:

А головне – кремльовську с*** підлизав.