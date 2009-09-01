В Германии открылся музей советских и российских войск

"Красная звезда" – так называется музей, который открылся 1 сентября в немецком городе Вюнсдорфе, в помещениях, где ранее располагался штаб группы советских (впоследствии - российских) войск в Германии, сообщает Deutsche Welle. Его устроители предлагают посетителям познакомиться с "интересной и непредвзятой" экспозицией, охватывающей период с 1945 по 1994 годы.

На территории, прежде закрытой для местного населения, размещались не только казармы, но и школы, детские сады и магазины для семей 45 тысяч советских военнослужащих в районе Вюнсдорфа.

Интерес к событиям, происходившим за высоким забором, очень велик, сообщил в интервью газете Märkische Oderzeitung один из инициаторов создания музея, бывший офицер армии ГДР Ханс-Альберт Хоффман (Hans-Albert Hoffman). Сейчас он водит экскурсии. Особой популярностью, по словам Хоффмана, пользуются экскурсии по бомбоубежищу. Среди посетителей - как местные жители, так и те, кто раньше здесь служил.

По словам председателя правления музея Александра Фурса, за 49 лет на территории Германии прошли службу более 8,5 миллионов советских военных, в их числе - летчики-асы Кожедуб и Покрышкин, а также лидер КПРФ Зюганов. В одной из средних школ Группы советских войск в Германии (ГСВГ) учился Владимир Высоцкий, а бывший солист ансамбля песни и пляски ГСВГ Лев Лещенко позже прославился на всю страну.

Музей располагает большим количеством экспонатов. Планируется также создать видеоархив, рассказывающий об истории военной группировки за все время ее пребывания в Германии. Полностью экспозиция будет оборудована к 2011 году. Часть средств на ее создание - 10 тысяч евро - выделил, по словам Ханса-Альберта Хоффмана, российский концерн-монополист "Газпром".