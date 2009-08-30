Пластиковый мусор сбивается в глубине Тихого океана в "континент"

Океанологи из США, недавно вернувшиеся из экспедиции в северную часть Тихого океана по исследованию малоизученного скопления океанического мусора (SEAPLEX), впервые получили полное представление о пластиковых отходах, разбросанных в открытом океане, сообщается на сайте Национального научного фонда США.

Исследовательское судно "Новый горизонт" с командой из 30 ученых, техников и других членов команды на борту отправилось в трехнедельное путешествие, организованное калифорнийским Океанографическим институтом Скриппса, 2 августа.

До этого исследования было мало известно о размере и границах "мусорного континента" на севере Тихого океана. О его существовании было известно только по сообщениям рыбаков. По мнению ученых, в этом районе океана течения образует гигантское кольцо, в центре которого и образовался "мусорный остров" или "мусорный водоворот".

Экспедиция планировала исследовать, как много мусора, в частности, мелких кусков пластика, собирается в этом районе, как этот материал распределяется и как влияет на морские организмы, в особенности на планктон, микроорганизмы, на небольших рыб и птиц.

"Мы ориентировались на области с высоким содержанием пластиковых отходов, так что мы можем начать понимать масштаб проблемы. Мы также изучали все происходящее с фито- и зоопланктоном, а также с мелкой рыбой", - говорит научный руководитель экспедиции Мириам Гольдстейн (Miriam Goldstein).

Участники экспедиции обнаружили большие скопления пластиковых отходов, среди которых были, например, пластиковые бутылки, с разнообразными существами, поселившимися в них. В частности, исследователи наткнулись на большую сеть, в которую попали пластиковые отходы и различные морские микроорганизмы, а бутылки, которые плавали повсюду на поверхности океана, были покрыты разными водными обитателями и даже большими раками.

"Обнаружение такого большого количества пластика было для нас шоком. Как могло так много пластика оказаться в этом месте океана - в тысяче миль от земли", - отмечает Гольдстейн.

Мусора, который можно увидеть с палубы судна, относительно немного. Большая часть отходов представляет собой небольшие частицы пластика, равномерно рассредоточенные в верхнем слое воды.

РИА "Новости"