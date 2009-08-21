Сотрудники СБУ установили флаг Украины на г.Ильяс-Кая (фото)

23 августа - День государственного флага

20 августа в Севастопольском управлении Службы безопасности Украины проведены мероприятия, посвященные Дню государственного флага Украины, который, согласно Указу Президента, отмечается 23 августа. Сотрудники спецслужбы и ветераны СБУ поднялись на гору Ильяс-Кая над Ласпинской долиной. Офицеры развернули восемнадцать государственных флагов – по числу годов независимости Украины. Фото Андрея Любимова / УНИАН

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