Как вернуть потерянное лицо

Китайские доктора провели вторую в мире операцию по пересадке лица, сообщило информационное агентство Синьхуа в пятницу.

Во время 14-часовой операции 30-летнему пациенту, пострадавшему в 2004 году от нападения медведя, пересадили две трети лица.

"Операция была еще более сложной, чем первая, проведенная во Франции в ноябре прошлого года", - сказал заместитель директора отделения пластической хирургии больницы в городе Сиань провинции Шэньси ХАНЬ Янь.

Пластические хирурги Франции провели первую в мире операцию по трансплантации лица Изабель ДИНУАР, которой собака откусила нос и губы.

Китайскому пациенту пересадили щеку, верхнюю губу, нос и бровь от одного донора.

Пациент находится на пути восстановления, но понадобиться еще шесть месяцев, чтобы восстановилась чувствительность лицевых нервов. Ему придется еще преодолеть психологические и этические проблемы.

В декабре больница успешно провела подобную операцию на кролике, передает Рейтер.