В Крыму официально открылся КаZaнтип

В селе Поповка на западе Крыма в ночь на 2 августа состоялось официальное открытие «КаZaнтипа».

Как передает корреспондент УНИАН, «КаZaнтип» проводится уже 17-й раз.

В честь открытия устроили фейерверк, на главной сцене «оранжевой республики» сегодня ночью играл известный ди-джей Пол ван ДАЙК (Германия). Это не единственная «звезда» мирового уровня, которая выступит на танцполах республики. Так, как ожидается, на закрытии Z-17 будет играть один из самых талантливых ди-джеев мира Армин ван БЮРЕН (Нидерланды). «Основная новинка – это наш лайн-ап, мировой топ десять», – сказал в интервью журналистам директор проекта «КаZaнтип» Николай КАРПОВ.

На «КаZaнтипе» произошли архитектурные изменения: появилась Башня влюбленных. «Каждый четверг там будут свадьбы, будут заключаться союзы на небесах», – отметил Н.КАРПОВ.

В 2009-м на «КаZaнтип» приехало больше иностранцев, отмечают организаторы. «Отдохнуть в Украине для европейской молодежи дешевле, чем отдыхать на Ибице», – сказал директор проекта.

«Несмотря на кризис, все равно «КаZантип» остается самым популярным местом для молодежи. «КаZантип» был, есть и будет. Организаторы делают по максимуму. Не все возможно сделать за два-три года, уйдет еще несколько лет, чтобы привести все в идеальное (состояние), но все к этому идет», – заявил журналистам заместитель министра по делам молодежи, семьи и гендерной политике Крыма Алексей ЧЕРНЯК.

Мультивиза, которая дает право неограниченного доступа на территорию «оранжевой республики» в течение всего периода проведения Z-17, стоила в день открытия 1500 грн. Одноразовый вход – зайти на территорию можно только один раз – в три раза меньше.

Желтый чемодан, сделанный по правилам республики, остается одним из ее символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на «КаZантип».

КаZантип-2009 продлится три недели.