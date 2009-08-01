Пугачева хочет переехать в Киев

"Звездная" певица Алла Пугачева, которая приехала в Юрмалу для участия в конкурсе исполнителей популярной музыки "Новая волна", намерена переехать на постоянное место жительства в Киев, поскольку недовольна тем, что в России с 1 июля были закрыты все казино, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латвийскую газету "Телеграф".

С 1 июля этого года на всей территории РФ вступил в силу закон, запрещающий работу игорных заведений везде, кроме специально отведенных для этого четырех зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

"Я вскоре перееду жить в Киев", - цитирует "Телеграф" слова Примадонны.

Свое решение Алла Борисовна объяснила тем, что с 1 июля в Москве закрылись все казино. Как отмечает "Телеграф", Пугачева является страстной поклонницей азартных игр.

Певица также призналась, что готова рассмотреть в качестве нового дома и Белоруссию.