Пугачева хочет переехать в Киев

00:02, 01 августа 2009
Разное
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Ключевое слово "казино"

"Звездная" певица Алла Пугачева, которая приехала в Юрмалу для участия в конкурсе исполнителей популярной музыки "Новая волна", намерена переехать на постоянное место жительства в Киев, поскольку недовольна тем, что в России с 1 июля были закрыты все казино, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на латвийскую газету "Телеграф".

С 1 июля этого года на всей территории РФ вступил в силу закон, запрещающий работу игорных заведений везде, кроме специально отведенных для этого четырех зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

"Я вскоре перееду жить в Киев", - цитирует "Телеграф" слова Примадонны.

Свое решение Алла Борисовна объяснила тем, что с 1 июля в Москве закрылись все казино. Как отмечает "Телеграф", Пугачева является страстной поклонницей азартных игр.

Певица также призналась, что готова рассмотреть в качестве нового дома и Белоруссию.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и народная артистка СССР Алла Пугачева на юбилейном концерте по случаю 60-летия певицы, в Киеве. Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

Алла Пугачева и предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в Киево-Печерской Лавре, 25 апреля 2009 г. Фото УНИАН
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