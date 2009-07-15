В Херсоне «КамАЗ» насмерть сбил молодую женщину.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

ДТП произошло 14 июля в 14.45. 25-летняя женщина внезапно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под грузовик. Она погибла на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается.