В Херсоне «КамАЗ» насмерть сбил молодую женщину
09:59, 15 июля 2009Разное
1205 0
Личность устанавливается
В Херсоне «КамАЗ» насмерть сбил молодую женщину.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
ДТП произошло 14 июля в 14.45. 25-летняя женщина внезапно выбежала на дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под грузовик. Она погибла на месте происшествия. Личность погибшей устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter