В Киеве беременная женщина-водитель врезалась в каменную ограду, объезжая нарушителя-пешехода, сообщает Магнолия-ТВ.

ДТП произошло на перекрестке улиц Горького и Федорова. Автомобиль "Citroen C3", которым управляла беременная женщина, врезался в каменную ограду. По словам будущей мамы, она двигалась по улице Горького и собиралась повернуть на Федорова. Для нее горел зеленый свет. В это время на красный сигнал светофора дорогу перебегал пешеход.

От удара в каменное ограждение у машины поврежен бампер и капот.

Врачи скорой помощи, выехав на место аварии, осмотрели женщину-водителя, которая уже в августе должна стать мамой. От госпитализации она отказалась, сославшись на то, что обратится к своему врачу.