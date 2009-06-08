В Голой Пристани каждое воскресенье будут стрелять из пушки

В городе Голая Пристань Херсонской области на набережной реки Конка установят чугунную пушку, из которой будут стрелять каждое воскресенье.

Об этом корреспоненту УНИАН сообщил мэр Голой Пристани Анатолий НЕГРА.

«Это будет чугунная пушка, которую нам пообещали сделать голопристанские казаки. Пушка стилизована под стрельбу ядрами, однако будет производить только шумовые выстрелы», - сказал А.НЕГРА.

По его словам, пушку планируется установить ко Дню города, в который и будет произведен первый выстрел. После Дня города из пушки будут стрелять каждое воскресенье в полдень.

27 сентября этого года Голая Пристань отпразднует свое 300-летие.