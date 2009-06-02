ОАЭ тайно скупили шедевры мировой живописи

В одном из отелей столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби открылась выставка картин, приобретенных тайно по заказу правительства страны у частных владельцев в Европе, сообщает The Telegraph.

В числе выставленных работ находятся полотна Эдуарда Мане, Поля Сезанна, Бартоломе Мурильо, Джованни Беллини, Жана Энгра, Пита Мондриана. Картины Мане "Цыган" и "Натюрморт с сумкой и чесноком", представленные на экспозиции, долгое время считались утерянными.

Как полагают участники арт-рынка, все эти приобретения были сделаны представителями ОАЭ в последние несколько месяцев путем частных сделок с устроителями аукционов и владельцами картин.

В скором времени выставка завершит свою работу и полотна отправятся в хранилища до 2013 года - пока на острове Саадият неподалеку от Абу-Даби не откроется международный филиал Лувра.

Между тем глава ОАЭ Халифа бин Зайд аль-Нахьян (Khalifa bin Zayed al-Nahayan) намерен построить в Абу-Даби еще три выставочных комплекса - Галерею Гуггенхейма по проекту Фрэнка Гери, Национальный музей по проекту Нормана Фостера и Центр искусств по проекту Захи Хадид.

Лента.ру