53 млн. долларов требует от Вольво Сергей Коваленко

Гражданин Украины, инвалид Сергей КОВАЛЕНКО подал кассационную жалобу в Верховный Суд Украины на решение Апелляционного суда Автономной Республики Крым в судебном процессе “Коваленко против “Вольво”. С.КОВАЛЕНКО обжалует отмену апелляционной инстанцией судебного решения о выплате ему автоконцерном и его дилером компенсации в сумме, эквивалентной 53 миллионам долларов. Об этом УНИАН сообщил адвокат С.КОВАЛЕНКО Владимир КОМКОВ.

Адвокат напомнил, что 23 февраля этого года Железнодорожный суд г. Симферополя принял решение о взыскании с компании Volvo Car Corporation и ее киевской дочерней компании «Викинг Моторз» в интересах С.КОВАЛЕНКО 53 миллионов долларов компенсации за потерянное здоровье после аварии на автомобиле “Вольво”. Но 28 августа 2006 года Апелляционный суд АРК, рассмотрев жалобу ответчиков, отменил принятое решение. С.КОВАЛЕНКО и его адвокаты заявили на пресс-конференции, что считают решение апелляционной инстанции незаконным, поэтому будут добиваться его отмены правовыми методами. Также С.КОВАЛЕНКО сообщил журналистам, что в связи с наличием родственных связей между владельцами юридической фирмы, где работают юристы, которые представляли “Вольво”, и руководителем Апелляционного суда АРК, он просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО дать распоряжение Генеральной прокуратуре изучить обстоятельства вынесения постановления Апелляционным судом АРК и дать ему правовую оценку.

В кассационной жалобе, сообщил адвокат, С.КОВАЛЕНКО выражает убеждение, что апелляционным судом были неправильно применены нормы материального и процессуального права, что привело к принятию ошибочного решения. В частности, не были применены сразу несколько статей Закона Украины “О защите прав потребителей” и несколько статей Гражданского кодекса Украины. А поскольку эти нормы не были применены, как того требует законодательство, апелляционная инстанция проигнорировала ряд факторов, настаивает С.КОВАЛЕНКО. В частности то, что производитель и продавец продали некачественный товар (у автомобиля не сработали подушки безопасности). Также, считает С.КОВАЛЕНКО, суд, проигнорировав Закон “О защите прав потребителей”, нашел основания для освобождения от ответственности производителя и продавца, хотя их не было. Также, считает С.КОВАЛЕНКО, материалами дела в полном объеме подтверждается наличие вреда, причиненного ответчиками истцу, и причинно-следственная связь с противоправным поведением ответчиков. Не учтя это, настаивает С.КОВАЛЕНКО, суд принял ошибочное решение, которое должно быть отменено.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года гражданин Украины С.КОВАЛЕНКО выиграл суд первой инстанции против компании Volvo и украинской компании “Викинг Моторз”. Суд вынес решение о компенсации в его пользу на сумму 44 млн. долларов, позже она была увеличена до 53 млн. долларов. Тем самым Железнодорожный районный суд г. Симферополя частично удовлетворил его иск к этим компаниям о возмещении морального и материального вреда после аварии на автомобиле марки Volvo, в результате которой он стал инвалидом.

Авария произошла в июне 1998 года на автомобиле "Volvo С70 Coupe". Эта марка, оборудованная системой подушек безопасности, широко рекламировалась как один из самых безопасных автомобилей последних лет. Однако во время аварии ни одна из подушек безопасности не сработала. В декабре 2000 года он подал иск в Железнодорожный райсуд г. Симферополя, в котором определил сумму нанесенного ему материального и морального вреда в 70 млн. дол. Материальный вред - потеря автомобиля, здоровья и бизнеса – была оценена им в 20 млн. долларов, моральный - потеря семьи и полученная в 34 года инвалидность ІІ группы – в 50 млн. долларов.