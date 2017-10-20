Компания Новострой.ua дарит осенние скидки на квартиры под Киевом!
20 октября 2017 года, в центральном офисе компании, который находится в Киевская обл., г. Ирпень, улица Пушкинская 62е, в течении всего рабочего дня (9-18), будет проходить день открытых дверей для гостей пригорода столицы.
Что можно получить, посетив данное мероприятие?
- Компания будет дарить скидки на квартиры которые реализует под Киевом от застройщика
- Будет представление новых ЖК в пригороде Киева
- Возможность бесплатно получить юридическую консультацию по вопросам покупки жилья в новостройках Киевской обл.
- Просчет беспроцентной рассрочки при покупки квартиры от застройщика
- И много другого.
Если вы, ищете квартиру от застройщика под Киевом, но сомневаетесь в надежности последнего, если вы стали на путь исследования ЖК в Киевской области (в частности Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель), если вы запутались где под Киевом жить хорошо и наконец хотите скидок, тогда компания «Новострой.ЮА» ваш выход из ситуации
Лучшие ЖК на https://novostroi.ua/
Детали: 0 800 758 007