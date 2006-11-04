В Крыму спасены 18 киевских школьников

В Крыму альпинистами Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасены 18 киевских школьников и двое взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в частности, вчера в 22.15 вблизи крымского поселка Щебетовка, в районе горы Ич-Кидак, туристический отряд из 2 взрослых и 18 киевских школьников остановился на отдых. В результате резкого ухудшения погодных условий: пошел дождь с мокрым снегом и резко снизилась температура воздуха, руководитель этой группы по мобильному телефону обратился за помощью к МЧС. Немедленно был организован поиск детей.

В 00.20 4 ноября пострадавшие были найдены альпинистами в удовлетворительном состоянии. В 03.20 «путешественники» доставлены в Феодосию.