30 человек погибли и 158 пострадали в ДТП

В Украине за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли 30 человек и 158 - травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего было зарегистрировано за сутки 142 ДТП.

Кроме того, сегодня в 00.40 в Днепропетровске на Центральном мосту через Днепр при столкновении автомобилей пострадали три человека.