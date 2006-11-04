30 человек погибли и 158 пострадали в ДТП
11:42, 04 ноября 2006Разное
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Сообщает МинЧС
В Украине за минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях погибли 30 человек и 158 - травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего было зарегистрировано за сутки 142 ДТП.
Кроме того, сегодня в 00.40 в Днепропетровске на Центральном мосту через Днепр при столкновении автомобилей пострадали три человека.
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