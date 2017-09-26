Эксперты обсудят итоги выборов в Германии

26 сентября, во вторник, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы в Германии. Итоги и прогнозы».

Организатор круглого стола - Институт Горшенина

Вопросы к обсуждению:

Особенности предвыборной кампании и хода выборов в Германии.

Какой будет новая правительственная коалиция? Анализ возможных конфигураций и альянсов.

Как повлияет результат выборов в Германии на будущее ЕС?

Украинский и российский вопрос в политической и экономической повестке дня Германии.

Участники круглого стола:

Марсель Рьотиг, директор представительства Фонда Эберта в Украине и Беларуси;

Екатерина Зарембо, заместитель директора Института мировой политики;

Константин Федоренко, эксперт Института евроатлантического сотрудничества;

Дмитрий Остроушко, руководитель международных программ Института Горшенина.

Модератор круглого стола - Игорь Соловей, редактор отдела «Мир» на lb.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).