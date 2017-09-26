Эксперты обсудят итоги выборов в Германии
26 сентября, во вторник, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Выборы в Германии. Итоги и прогнозы».
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
Особенности предвыборной кампании и хода выборов в Германии.
Какой будет новая правительственная коалиция? Анализ возможных конфигураций и альянсов.
Как повлияет результат выборов в Германии на будущее ЕС?
Украинский и российский вопрос в политической и экономической повестке дня Германии.
Участники круглого стола:
Марсель Рьотиг, директор представительства Фонда Эберта в Украине и Беларуси;
Екатерина Зарембо, заместитель директора Института мировой политики;
Константин Федоренко, эксперт Института евроатлантического сотрудничества;
Дмитрий Остроушко, руководитель международных программ Института Горшенина.
Модератор круглого стола - Игорь Соловей, редактор отдела «Мир» на lb.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62, info@gorshenin.ua
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).