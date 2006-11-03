Национальная телерадиокомпания получила письмо с неизвестным порошком
13:17, 03 ноября 2006Разное
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Конверт пришел из Алжира
В Шевченковском районе города Киева в помещении канцелярии Национальной телерадиокомпании Украины (ул. Крещатик, 36) во время просмотра почтовых писем выявлен конверт, отправленный из Алжирской Народной Демократической Республики, с неустановленным порошком.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, конверт изъят для исследования.
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