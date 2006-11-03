Национальная телерадиокомпания получила письмо с неизвестным порошком

В Шевченковском районе города Киева в помещении канцелярии Национальной телерадиокомпании Украины (ул. Крещатик, 36) во время просмотра почтовых писем выявлен конверт, отправленный из Алжирской Народной Демократической Республики, с неустановленным порошком.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, конверт изъят для исследования.