Поезд метро смертельно травмировал человека

На станции метро “Лесная” в Киевском метрополитене, поезд, подъезжавший к станции, смертельно травмировал мужчину.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в г. Киеве, чрезвычайная ситуация произошла вчера, около 18 часов вечера.

По предварительным данным, вероятнее всего, человек близко подошел к краю платформы и поезд зацепил ее зеркалом заднего обзора.

Пострадавшего отправили у больницу скорой помощи, где он вскоре умер от полученных травм. Как оказалось, мужчина был гражданином России.