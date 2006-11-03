Поезд метро смертельно травмировал человека
13:06, 03 ноября 2006Разное
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Мужчина близко подошел к краю платформы
На станции метро “Лесная” в Киевском метрополитене, поезд, подъезжавший к станции, смертельно травмировал мужчину.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в г. Киеве, чрезвычайная ситуация произошла вчера, около 18 часов вечера.
По предварительным данным, вероятнее всего, человек близко подошел к краю платформы и поезд зацепил ее зеркалом заднего обзора.
Пострадавшего отправили у больницу скорой помощи, где он вскоре умер от полученных травм. Как оказалось, мужчина был гражданином России.
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