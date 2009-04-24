Ленину в Крыму разбили нос и пытались отпилить голову

Неизвестные разрисовали краской и попытались отпилить голову памятнику Владимиру Ленину в поселке Мирное под Симферополем (Крым).

Поврежденный памятник обнаружили сегодня местные жители. «По нашему предположению, это варварство совершено сегодня ночью, оно было подготовлено профессионально: там и техника работала, и болгарка, и молотки», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН второй секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Украины Юрий АКСЮТИН.

По его словам, неизвестным удалось свалить памятник, разбить Ленину нос, нарисовать краской из баллончиков трезубец, нанести надписи: «Антихрист», «Слава Украине» и т.д. Кроме того, вандалы пытались отпилить Ленину голову.

«Памятник стоит на учете сельсовета. Общественность сегодня потребовала восстановить его. Мы решили с сельским советом, что они сделают (для реставрации памятника), и что мы сделаем по своей линии», - отметил Ю.АКСЮТИН.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

«Пока проводятся доследственные мероприятия. Будет ли возбуждено уголовное дело, я узнаю, после того, как они (сотрудники прокуратуры и милиции) вернутся (с места события) и доложат обстановку», – сообщил по телефону корреспонденту УНИАН прокурор Симферопольского района Владимир СМИЙ.