Развяжет ли Россия вторую войну против Грузии?

О подготовке Россией очередного нападения на Грузию на фоне акций протестов грузинской оппозиции в прессе писалось много. Кажется, самые тревожные прогнозы начинают сбываться...

В целях недопущения нового конфликта на Кавказе, ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ усиливают внимание к России и ее действиям в этом регионе. 13 апреля наблюдатели ООН, ЕС и ОБСЕ на грузинской территории подтвердили концентрацию российских войск вокруг Грузии. Об этом же заявил и министр иностранных дел страны Г.Вашадзе. По словам министра, части Северо-Кавказского военного округа России приведены в повышенную степень боевой готовности. Кроме того, продолжается наращивание боевого и численного состава ВС России на территории Абхазии и Южной Осетии.

Г.Вашадзе также отметил прибытие отряда боевых кораблей Черноморского флота России непосредственно к побережью Грузии в районе Абхазии. При этом, по имеющимся данным, на борту десантных кораблей ЧФ РФ (в количестве не менее четырех) находятся подразделения морской пехоты, как Черноморского, так и других флотов России.

Заявление министра иностранных дел Грузии совпадает с сообщениями турецких СМИ о переброске на Северный Кавказ дополнительного количества войск из Московского военного округа России, которым поставлена задача изоляции планируемого района боевых действий, а также исключения возможности распространения конфликта на российскую территорию.

В этой связи руководство Российской Федерации особенно беспокоит активизация диверсионно-террористической деятельности местных бандформирований, которая наблюдается в последнее время в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В частности, 14 апреля в результате нападения боевиков на блок-пост МВД в Махачкале были убиты двое сотрудников правоохранительных органов Дагестана. В тот же день, в ходе боевого столкновения с боевиками в Урус-Мартановском районе Чечни погиб один и получили ранения двое российских военнослужащих.

Анализируя нынешняя ситуацию, нельзя не заметить, что она весьма напоминает обстановку на Кавказе летом прошлого года. Хотя есть и некоторые отличия. Прежде всего, это касается более тщательной подготовки России к использованию тактической, а также стратегической авиации против Грузии. Свидетельством этого турецкие СМИ называют начало с 10 апреля 2009 года систематического дежурства российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации А-50 (аналог американского/натовского АВАКСА) в воздушном пространстве над Северным Кавказом.

Учитывая данные обстоятельства, система ПВО Турции приведена в повышенную степень боевой готовности. Кроме того, усилена охрана турецко-грузинской границы, в район которой направлены дополнительные подразделения турецкой армии и полиции. В свою очередь, в качестве реакции на угрозу очередного обострения ситуации, ВМС Турции проводят масштабные учения разнородных сил флота в центральной части Черного моря.

На фоне приведенных событий, как и прогнозировалось раньше, начаты активные попытки спровоцировать руководство Грузии на применение силы против участников акций оппозиции в Тбилиси, что должно стать поводом для вмешательства России в ситуацию на грузинской территории.

Так, с 13 апреля этого года, в соответствии с разработанным сценарием, оппозиция приступила к блокированию правительственных зданий в Тбилиси, что является прямым нарушением законодательства любого государства. Накануне, в ночь с 11 на 12 апреля группой неизвестных лиц (по отдельным сведениям, абхазскими боевиками, завезенными в Тбилиси до начала акций протестов) был разгромлен палаточный городок демонстрантов около грузинского парламента.

Конечно, причастность России к событиям в Грузии упорно отрицается Москвой. В частности, министр обороны РФ А.Сердюков опроверг заявление главы грузинского МИДа Г.Вашадзе о сосредоточении российских войск на Кавказе, а также повышении боевой готовности 58-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. По утверждению военного руководства России, на сегодняшний день «в войсках Северо-Кавказского военного округа и на Черноморском флоте сейчас проходит плановая итоговая проверка за зимний период обучения».

Эта интерпретация событий российским военным руководством, учитывая приведенные данные, может восприниматься скорее как наглая ложь, которая уже никого не может обмануть, чем правдоподобное объяснение. А тем более, трудно ввести в заблуждение подобными рассказами международных наблюдателей, которые сейчас находятся в Грузии. Да и вообще, не нужно никакой «космической разведки США» для того, чтобы увидеть выход больших кораблей ЧФ РФ из Севастополя. Это может сделать каждый севастополец или гость города.

Настораживает сам факт подобных «заявлений» российской стороны. Как показывает опыт, все попытки России опровергать какие-либо события, связанные с военным присутствием Москвы в регионе, как правило, заканчивались их прямым подтверждением. Тем более, что А.Сердюков и сам все же косвенно признал увеличение численности российских солдат на территориях самопровозглашенных республик. По его словами, «численность российской военной базы в Абхазии определена межгосударственными документами и составляет 3,7 тысячи военнослужащих», тогда как раньше шла речь не более чем о 2,5 тыс. человек.

Хотя, надо признать должное: в отличие от августа прошлого года, активный международный мониторинг действий Москвы в отношении Грузии, а также их информационное освещение, все же сделали свое дело. По крайней мере, подобная политика вынудила Россию оправдываться, что, возможно, заставит ее отказаться от необдуманной политики на Кавказе. Что, конечно же, пойдет на пользу безопасности во всем Черноморском регионе.

Впрочем, надо полагать, реальное влияние на Россию оказывает совсем другое. Ей есть, чего бояться. Прежде всего, это угроза дальнейшего оттока западных инвестиций из российской экономики, которые и так уже составили около 170 млрд. дол. США после предыдущей войны на Кавказе, что очень больно ударило по России.

Кроме того, именно США вместе со своими союзниками на Ближнем Востоке (прежде всего, Саудовской Аравией и Кувейтом), а отнюдь не ОПЕК, остаются главными «игроками» на мировом рынке нефти, определяя цену «черного золота». Чем кончилось для России снижение мировых цен на нефть с осени прошлого года, отчетливо видно по состоянию российского бюджета, который более чем 60% зависит от экспорта углеводородного сырья.

Да и потом, несмотря на все попытки Москвы показать несостоятельность грузинской армии (в том числе и с привлечением российского кинематографа), в реальности развитие событий имело совершенно иной характер.

Если отойти от «пропагандистских картинок» Кремля, в реальности мы видели иную картину: во время войны вооруженные силы Грузии дали вполне достойный отпор российским войскам. Свидетельством этого можно считать почти трехдневную оборону Цхвинвали грузинскими войсками от пятикратно превосходящего противника, в ходе которой были, по сути, разгромлены передовая батальонная группа из состава 19-й мотострелковой дивизии, а также 71-й мотострелковый полк 42-й мд 58-й армии ВС России. При этом получил ранение ее командующий генерал Хрулев. Кроме того, силами ПВО Грузии были сбиты или же серьезно повреждены около 10 боевых самолетов России, включая стратегический бомбардировщик Ту-22.

Фактически, Грузия могла держаться еще долгое время, если бы не угроза «ковровых» бомбардировок грузинских городов, которые практически были начаты российской авиацией, о чем ярко свидетельствуют все эти сбитые самолеты.

Такой же (если не более сильный) отпор Грузия может оказать и сейчас, тем более, что она уже восстановила боевой потенциал своих Вооруженных сил, получив от европейских стран (в частности, Франции и ФРГ) новые образцы вооружений и военной техники западного производства, в том числе и системы ПВО. Кроме того, опираясь на опыт минувшей войны, Тбилиси полностью изменил принципы боевого применения своей армии, перейдя от их ориентации на выполнение миротворческих функций к подготовке масштабных оборонительных операций.

Хотя, учитывая непредсказуемость политики Москвы, возможность агрессивных действий с ее стороны все же полностью нельзя исключить. Особенно, в условиях обострения ситуации в самой России в связи с возобновлением массовых народных выступлений в Новосибирске и Владивостоке против экономической политики российского правительства.

Леонид Шевченко