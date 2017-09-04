Ассоциации объединятся для патриотического мероприятия в вышиванках, объединяющего украинцев всего мира в борьбе с агрессией РФ

Известный украинский марафонец, организатор «Забега в вышиванках» Александр Кузин призвал своих коллег прекратить споры и объединиться перед лицом российской военной агрессии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, с таким призывом он обратился к организации «Топ Раннерс», контролируемой бизнесменом Сергеем Величко, с которым ранее у Кузина был конфликт из-за авторских прав.

«Хочу поблагодарить всех, кто помогал в этом году организовывать "Забег в вышиванках", и, главное, всех, кто в нем участвовал. По тому количеству счастья, улыбок, патриотизма, которые я увидел в прошлый четверг 24-го августа можно с уверенностью сказать - вместе мы сделали прекрасный праздник, достойный Дня Независимости нашей страны. С чем я с удовольствием поздравляю всех причастных!

Отдельно хочу поздравить Сергея Величко, Игоря Кретова, Игоря Лищинского и команду "Топ Раннерс" с тем, что они успешно провели свое мероприятие - "Пробег в Пирогово". Рад, что его команда нашла в себе силы принять правильное решение и в последний момент сняла претензии на наше название.

Я понимаю заинтересованность Величко С. и его компанию "Топ Раннерс" в мероприятии, которое объединяет украинцев во всем мире, в данный момент - против военной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины, которая ещё сильнее объединила нас за последние годы. Так же и в спорте - мы должны быть едины», - написал Александр Кузин.

Он заверил, что будет рад в будущем сотрудничать со всеми,кто популяризирует спорт, здоровый образ жизни и Украину в целом.

«Слава Украине!», - закончил свой пост марафонец.