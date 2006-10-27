В Сумах отравили учеников

Течение болезни - средней степени тяжести

25-26 октября в Сумскую городскую клиническую больницу с предварительным диагнозом “острая кишечная инфекция гастроэнтерологической формы” госпитализированы 11 учеников (1988-1991 г.р.) центра профессионально-технической учебы. Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, причина заболевания устанавливается. Течение болезни - средней степени тяжести. Специалистами городской СЭС проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. По факту происшествия проводится расследование. Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины в Сумской области.

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