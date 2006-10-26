Может ли Россия оградить от самой себя Украину?

Российский Президент Владимир Путин считает, что России это под силу. Иначе как понимать его заявление, сделанное во время «прямой линии» в среду. Отвечая на вопрос, касающийся Крыма, он сказал буквально следующее: «…Мы готовы будем оказать содействие нашему ближайшему соседу, без всякого преувеличения, братской республике Украине, к тому, чтобы оградить ее, если у кого-то возникнет такой соблазн, вмешиваться во внутренние дела Украины со стороны».

Интересно, у кого это может возникнуть соблазн вмешиваться в наши внутренние дела «со стороны»? Да еще в контексте Крыма? Что это за такая загадочная внешняя сила?

Ответ на этот вопрос дает новейшая история. Достаточно вспомнить о территориальных претензиях, звучавших на протяжении последних пятнадцати лет, в адрес Украины, чтобы эта неназванная г-ном Путиным туманная внешняя сила приняла вполне конкретные очертания.

Недружественные (это мягко говоря) действия или высказывания, касающиеся территориальной целостности Украины, позволяла себе одна единственная страна – Российская Федерация. Высший законодательный орган РФ неоднократно принимал решения о том, что какая-то часть Украины является российской землей, высшие должностные лица соседнего государства систематически делают соответствующие заявления. А инцидент с островом Тузла в буквальном смысле «перешел всякие границы».

А стоит ли вспоминать о фактах вмешательства в наши внутренние дела?

Правда, территориальные претензии также высказывала Румыния, но это касалось одного маленького острова в Черном море – Змеиного. Но вряд ли Путин имел в виду Румынию, если, конечно, он не перепутал Змеиный с Крымом.

Наверняка он говорил о России, поскольку больше ни одно государство в мире не вмешивалось в наши внутренние дела, силой границы перенести не пыталось и не диктовало нам условий, как и куда вступать.

Значит, Россия, по словам Путина, готова защищать Украину от России, то есть от самой себя? Благородно, хотя и мало правдоподобно. Тем не менее, такое обещание стоит запомнить. Авось когда-то пригодится?

Оксана Охримчук, г.Киев