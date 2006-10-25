Во Львове горит автобусный завод

Сегодня на территории Львовского автобусного завода возник пожар, который уже отнесен к наивысшему классу сложности.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО, на территории завода загорелись контейнеры с магниевой стружкой. Существует высокая вероятность взрывов.

На место происшествия прибывают все оперативные подразделения МЧ, проводится эвакуация работников предприятия.

Как отметил П.ВАСИЛЕНКО, дирекция завода своим решением несколько месяцев назад ликвидировала на предприятии собственную пожарную часть.

Как отметил руководитель пресс-центра, класс пожара чрезвычайно опасен для работников подразделений МЧС, а прилегающая территория в радиусе нескольких сотен метров окутана черным удушающим дымом.