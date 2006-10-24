Украинец за 14 дней умирал от инфаркта 68 раз

Закарпатец Юрий Федака за 14 дней умирал от инфаркта 68 раз и все время приходил в себя. Дошло до того, что он начал ощущать симптомы смерти и успевал звать на помощь реаниматологов.

Сейчас чудо-человек живет полноценно, работает, научился не нервничать. И эмоционально делится с людьми картинами потусторонней реальности.

Тяжелейшей и самой длинной - больше четырех минут - была первая остановка сердца. Юрий говорит, что тогда будто перенесся в другой мир.

"Я ощущал, когда приближается остановка. Так как отсюда, по шее и к затылку как доходило, то такое, если бы выключил что-то, хлопок - и все. Вот тогда я увидел, если бы я где-то из тунеля какого-либо вышел на лужайку. Такая ярко-зеленая трава и по сторонам цветы такие, как нарциссы. И голуби летали. И только я посмотрел на холм - все, видения закончились", - рассказал мужчина.

Медики объяснить причину таких видений не могут. Ужгородские кардиореаниматологи каждый год из состояния клинической смерти возвращают 20 пациентов. Одного человека спасали трижды, это их предыдущий максимум. Возвращение к жизни после смерти почти 70 раз подряд достижением не считают. Наоборот говорят, что не сумели своевременно подобрать необходимое лечение.

"От состояния здоровья, от характера состояния того миокарда. Еще и от того, что к тому времени может мы и не смогли сразу подобрать нужное лечение. Старались, по крайней мере, человек жив и радуется этой жизни, и получает удовольствие от жизни", - сообщил Александр Сабинин, заведующий кардиореанимационным отделением Ужгородской центральной городской клинической больницы.

Сам Юрий Федака считает, что родился в рубашке. Теперь бывший водитель работает охранником и наслаждается каждой минутой жизни. Стал меньше курить, не поднимает тяжелого. Однако после многочисленных смертей у него ухудшилась память, зато улучшилось зрение.

Корреспондент со ссылкой на ICTV