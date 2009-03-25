Водители и ученые жалуются на работу «Визиря»

"Визирь" тоже может ошибиться, убеждают украинские ученые. Новый прибор гаишников, который фиксирует превышение скорости, уже вызвал много жалоб водителей. Первый судебный процесс по этому поводу уже начался в Донецке.

Представитель Донецка Иван Черный о том, что нарушил правила дорожного движения, узнал через сорок дней после утверждения постановления о штрафе. Мужчине прислали письма с протоколом и фото машины, которая двигалась со скоростью выше разрешенной. Но водитель убежден, Закона не нарушал. Мало того, обвиняет в нарушении своих прав стражей порядка.

Но руководство донецкой милиции в своей правоте уверено. Аппарат, говорят, ошибиться не может. Факт нарушения зафиксирован, остальное - не важно.

Масса огрехов, изъянов и ошибок - так охарактеризовали "Визирь" харьковские ученые после знакомства с прибором. Заверяют - возмущение водителей оправдано. Мол, устройство нужно применять когда мимо гаишников проезжает одиночный автомобиль. Когда же их несколько, то скорость одного очень легко можно приписать другому.

Специалисты советуют гаишникам отказаться от "Визиров" А лучше применять устройства с лазерной наводкой, которые могут высчитать скорость конкретной машины.

5 канал