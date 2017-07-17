Орлан Инвест-Групп - лидер рынка жилья в Киевской области

Строительная компания из Ирпеня одержала победу в одной из номинаций профессионального конкурса для строителей.

На днях Экспертный Совет премии «Украинский Строительный Олимп» объявила лауреатов. Одержать победу в одной из номинаций компания Орлан Инвест-Групп смогла благодаря использованию в строительстве передовых технологий и современных материалов - отмечают эксперты. Также плюсом компании является собственный контроль качества и гибкая ценовая политика.

- Этой премией с 2006 года ежегодно отмечают наиболее заметные и значимые строительные проекты, компании, это очень авторитетная премия - рассказывает президент компании Орлан Инвест-Групп Антон Мирончук. - Поэтому для нас не только большая честь называться лидером рынка жилья в Киевской области, но и большая ответственность, в первую очередь перед нашими клиентами. И я уверен, что наша компания достойна этого звания и сможет его не один раз подтвердить!

Компанию отметили за хорошую репутацию, внедрение инноваций, безальтернативное выполнение обязательств перед клиентами и качество сервиса.

Справка:

- Орлан Инвест-Групп - строительно-инвестиционная компания, которая осуществляет проектирование и строительство с полным комплексом специализированных работ, от составления проекта до сдачи в эксплуатацию. У застройщика несколько жилых комплексов в Ирпене, среди них: ЖК «NEW YORK Towers», ЖК «Chehov Парк Квартал», ЖК "Фаворит", ЖК «Есенин», ЖК "Пушкинский квартал", ЖК «Пушкинский», ЖК "Дипломат", ЖК "Аристократ", ЖК "Киевский", ЖК «Садовый» и др.