Ющенко, Тимошенко и Литвин у памятника Шевченко (фото)

Состоялось возложение цветов

Президент Украины, премьер-министр, глава парламента приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 195-й годовщины со дня рождения Кобзаря. В церемонии также приняли участие члены правительства, народные депутаты, представители Киевской городской и Киевской областной государственных администраций. Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

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