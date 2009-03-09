Ющенко, Тимошенко и Литвин у памятника Шевченко (фото)
12:41, 09 марта 2009Разное
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Состоялось возложение цветов
Президент Украины, премьер-министр, глава парламента приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко по случаю 195-й годовщины со дня рождения Кобзаря. В церемонии также приняли участие члены правительства, народные депутаты, представители Киевской городской и Киевской областной государственных администраций.
|Глава Киевской областной государственной администрации Вера Ульянченко, Председатель Верховной Рады Владимир Литвин, Президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко и первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко
Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН
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