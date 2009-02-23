В Киеве на центральном вокзале горел поезд

В Киеве сегодня ночью на центральном железнодорожном вокзале горел электропоезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Киеве, информация о пожаре, возникшем на 26-й колее центрального железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» по адресу: площадь Вокзальная, 1, поступила в 03.57.

Пожар возник в шестом вагоне электропоезда «Киев-Фастов» №626, который находился на платформе. В результате пожара сгорело 10 квадратных метров внутренней обивки вагона и 8 рядов сидений.

Пожар был ликвидирован в 04.41 пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС Украины в Киеве. На место пожара прибыл пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, но к гашению пожара не привлекался.

Во время пожара пассажиров в электропоезде не было, травм и ожогов никто не получил. Материальный ущерб и причина возникновения пожара устанавливаются. Повреждений железнодорожного вагона до степени изъятия из инвентарного парка не произошло.

Данное событие на расписание движения поездов не повлияло, отметили в пресс-службе Главного управления МЧС в Киеве.