Открытие крупнейшего в стране мультибрендового салона электромобилей "АвтоЭнтерпрайз"

AutoEnterprise, первый импортёр электромобилей в Украине расширяет сеть автосалонов. Теперь жители и гости столицы смогут поближе познакомиться с новинками электромобильной индустрии и приобщиться к эко движению.

Электромобили - совершенно инновационный вид транспорта, который позволяет не использовать топливо, что сокращает количество выбросов вредных веществ в атмосферу, а также сэкономить Ваши средства, тк подзарядка электрокара стоит дешевле любого вида топлива.

На 1000 кв. м посетители смогут увидеть и приобрести самые популярные модели электрокаров, такие как Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota RAV 4 EV, Ford Focus Electric, Smart Electric Coupe, Mercedes B-Class Electric и др.

Пройдя Test-drive на электрокарах Nissan Leaf и Tesla Model S Вы лично убедитесь в преимуществе электрокаров.

Кроме того, состоится презентация легендарного британского спорткара Lotus. Вы сможете не только прикоснуться к британскому качеству, но и иметь возможность прокатиться на нём с известным гонщиком Валерием Шевелевым, приняв участие в розыгрыше Test-drive.

Валерий Шевелев - Мастер спорта Украины по автомобильному спорту, Чемпион Украины в шоссейно- кольцевых гонках 2016 покажет, на что способен легендарный спорткар Lotus Elise. За его рулём пилот добыл уже 2 победы и 5 призовых места в гонках.

Мы уже в будущем - присоединяйтесь!