Открытие крупнейшего в стране мультибрендового салона электромобилей "АвтоЭнтерпрайз"
Киевляне встретят лето ярко. 1 июня в 19:00 на территории ТРЦ “Атмосфера” состоится самое грандиозное событие года - открытие крупнейшего в стране мультибрендового салона электромобилей - “АвтоЭнтерпрайз”.
AutoEnterprise, первый импортёр электромобилей в Украине расширяет сеть автосалонов. Теперь жители и гости столицы смогут поближе познакомиться с новинками электромобильной индустрии и приобщиться к эко движению.
Электромобили - совершенно инновационный вид транспорта, который позволяет не использовать топливо, что сокращает количество выбросов вредных веществ в атмосферу, а также сэкономить Ваши средства, тк подзарядка электрокара стоит дешевле любого вида топлива.
На 1000 кв. м посетители смогут увидеть и приобрести самые популярные модели электрокаров, такие как Nissan Leaf, Tesla Model S, Toyota RAV 4 EV, Ford Focus Electric, Smart Electric Coupe, Mercedes B-Class Electric и др.
Пройдя Test-drive на электрокарах Nissan Leaf и Tesla Model S Вы лично убедитесь в преимуществе электрокаров.
Кроме того, состоится презентация легендарного британского спорткара Lotus. Вы сможете не только прикоснуться к британскому качеству, но и иметь возможность прокатиться на нём с известным гонщиком Валерием Шевелевым, приняв участие в розыгрыше Test-drive.
Валерий Шевелев - Мастер спорта Украины по автомобильному спорту, Чемпион Украины в шоссейно- кольцевых гонках 2016 покажет, на что способен легендарный спорткар Lotus Elise. За его рулём пилот добыл уже 2 победы и 5 призовых места в гонках.
Мы уже в будущем - присоединяйтесь!