Движение на улицах Саксаганского и Жилянской в Киеве будет односторонним

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о введении одностороннего движения на улицах Саксаганского и Жилянской.

Согласно документу, текст которого размещен на официальном веб-портале столичных властей, заказчиком разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по введению одностороннего движения на ул. Саксаганского определено КП “Киевдорсервис”, а заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства троллейбусной линии на ул. Жилянской определено КП “Киевпастранс”.

Эти коммунальные предприятия на тендерной основе должны определить генеральную проектную и строительные организации для соответствующего проектирования и строительства.

В соответствии с распоряжением, финансирование работ будет осуществляться соответственно и в рамках показателей, предусмотренных Программой социально-экономического и культурного развития Киева на 2006 год. Все инвестиционные предложения в отношении указанных объектов должны быть переданы Главному управлению экономики и инвестиций КГГА для дальнейшего включения работ в проект Программы развития столицы на следующий год.