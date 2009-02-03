У заповедника «Аскания-Нова» есть шанс

У биосферного заповедника «Аскания-Нова» есть все шансы попасть в число 77 полуфиналистов всемирного конкурса «7 новых чудес природы», которые потом будут бороться за звание семи природных чудес мира.

Такое убеждение высказал инициатор акции «7 чудес Украины» Николай ТОМЕНКО, который подал соответствующую заявку на участие представителей нашей страны во всемирном конкурсе.

Как известно, «Аскания-Нова» представляет Украину во втором туре всемирного конкурса «7 новых чудес природы». Соответствующее голосование будет продолжаться до 7 июля 2009 года. Из 77 участников, которые наберут наибольшее количество голосов в Интернете, экспертное жюри изберет 21 финалиста конкурса.

В общей сложности во втором туре всемирного конкурса принимают участие 261 номинант из всех континентов. Для удобства выявления победителей организаторы распределили участников второго этапа конкурса на семь групп. «Аскания-Нова» и еще 57 участников конкурса оказались во второй по численности группе Е – «Национальные парки, природные заповедники, леса».

11 номинантов из каждой группы, которые получат больше всего голосов пользователей сети Интернет, выходят в следующий этап. По состоянию на 3 февраля «Аскания-Нова» - на 33 месте.

При этом Н.ТОМЕНКО призвал поддержать украинского номинанта.

Это можно сделать на сайте www.7chudes.in.ua Или по ссылке: www.new7wonders.com/nature/en/vote_on_nominees