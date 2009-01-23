Ругая Тимошенко за газовый контракт, оппозиция прибегает к грубым манипуляциям

Мнение

Как и ожидалось, на правительство и, конкретно, на Юлию Тимошенко обрушилась лавина критики за результаты подписанных в Москве договоренностей о поставках российского газа в Украину и его транзите в Европу на 2009 год и ближайшие десять лет.

Функцию главного рупора обвинений в сторону премьер-министра стал в эти дни исполнять регионал, экс-глава «Нафтогаза» и бывший профильный министр Юрий Бойко. За последние дни он провел ряд пресс-конференций по данному поводу и выступил в эфирах нескольких отечественных телеканалов.

Надо сказать, что критика представителей оппозиции в адрес правительства – явление, в принципе, нормальное и неудивительное. Однако в данном случае, к сожалению, упомянутый оппозиционер использует в качестве своих доводов откровенные цифровые манипуляции, которые многие неспециалисты не могут быстро и легко распознать. А это вряд ли допустимо, когда речь идет о вопросе столь важного государственного значения.

Приведем сейчас один из главных аргументов Юрия Бойко, для чего процитируем фрагмент из его выступления в четверг вечером на «5 канале»:

- Почему увеличилась цена? Вы убрали посредника, цена должна уменьшаться. Она все время увеличивалась! Этот контракт: черным по белому написана цена! Даже если брать логику Тимошенко – почему не 179, а 228? Почему? Стоимость нефти 32 доллара! Когда подписывался прошлогодний контракт, стоимость нефти была 97 долларов… Таким образом, я считаю, что просто речь идет или о непрофессионализме, или о чем-то худшем… при подписании сегодняшнего контракта и прямой угрозе национальным интересам…

Как видим, суть данной претензии состоит в том, что соотношение мировой цены нефти и импортного газа для Украины на начало 2008 года было более низким, чем сейчас. Данный упрек, на первый взгляд, представляется весьма логичным. Известно, что европейская цена на газ определяется путем перемножения цены определенных видов нефтепродуктов на некоторый коэффициент. В нынешнем контракте между Москвой и Киевом, в качестве исходных параметровиспользуется, в частности, комбинация цен на мазут и газойль. Для приблизительного расчета европейской цены на газ можно использовать и значение мировой цены на нефть, как это делает господин Бойко. В таком случае для получения стоимости газа нужно цену на нефть умножить примерно на четыре. Например, цена нефти – 100 долларов за баррель, тогда цена газа – 400 долларов за тысячу кубометров, или цена нефти – 40 долларов, а цена газа – 160 долларов.

Однако экс-глава «Нафтогаза» промолчал о другом очень важном обстоятельстве, влияющем на определение стоимости газа. Кстати, многие украинские политики, журналисты и даже некоторые эксперты раньше тоже не знали доподлинно об этой детали, но теперь, после обнародования договора, все становится предельно ясно. А вот Юрий Бойко, естественно, прекрасно осведомлен обо всех этих нюансах.

Дело в том, что для расчета стоимости газа принимается цена нефти (нефтепродуктов) не на какую-то конкретную дату и даже не трех- или шестимесячной давности, а усредненная цена за девять предшествующих месяцев. Так, для определения цены газа на первый квартал 2009 года берется средняя цена нефтепродуктов за период с апреля по декабрь 2008 года. По-видимому, такая схема использовалась ранее при заключении договоров с Газпромом европейскими потребителями газа, а теперь к ней прибегло и украинское правительство.

Поэтому размер мировой цены нефти (нефтепродуктов) в декабре прошлого года или, тем более, в январе нынешнего года никак не является мерилом стоимости газа на первый квартал 2009 года. Ситуация же, и об этом Бойко также хорошо знает, такова: резкое удешевление нефти в мире произошло только в конце прошлого года, а весной и летом 2008 года мировые цены на нефть, наоборот, быстро росли, достигнув исторического максимума почти в 150 долларов за баррель.

Поэтому стоимость газа на первый квартал 2009 года получается по формуле почти наивысшей как для Украины, так и для стран Европы (лишь немного уступая значениям в четвертом квартале 2008 года). Начиная же со второго квартала газ будет существенно дешеветь, а на четвертый квартал ожидается его цена в районе 160 долларов за тысячу кубометров.

Если же предположить, что мировые цены на нефть опустятся в ближайшее время ниже 30 долларов за баррель и зафиксируются на такой отметке в течение всего года (а подобные прогнозы даются некоторыми зарубежными экспертами), то цена на российский газ в четвертом квартале 2009 года и в первом квартале 2010 года окажется вообще на уровне 100-120 долларов за тысячу кубометров.

Совершенно очевидно, что оппозиция, в данном случае, в лице Юрия Бойко, просто-напросто манипулирует цифрами с понятной целью - дискредитации правительства Тимошенко. Ну а коль скоро объективность отсутствуют в оценках в отдельно взятом эпизоде, то, естественно, нельзя на веру принимать и все прочие аргументы с критикой газовых соглашений, озвучиваемые сейчас упомянутым политиком из фракции Партии регионов...

Юрий Глухов