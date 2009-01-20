Джордж Буш улетел домой, в Техас

Экс-президент США Джордж Буш и его супруга Лора покинули Вашингтон, где они жили последние 8 лет, и направились в Техас.

Сразу после церемонии инаугурации нового президента США Барака Обамы Дж.Буш и его жена прошли к вертолету и покинули столицу. Согласно традиции, Б.Обама и его супруга Мишель проводили бывшую первую пару страны до самого вертолета.

Дж.Буш и его жена находятся на пути в г.Мидленд, Техас, откуда они отправятся на ранчо семейства Бушей - в Кроуфорд, передает Reuters.