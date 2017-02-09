Волонтеры покажут киевлянам брошенных на Донбассе домашних животных

В экспозиции представлены работы фотографов Александра Гайдара, Алексея Чернышова и Андрея Рымарука, сделанные в зоне проведения АТО 2014-2016 в Песках, Широкино и Авдеевке.

“Не мы это начали... В феврале 2014-го, после аннексии Крыма, война ураганом пришла на нашу землю. Стерла улыбки с лиц людей и, выпав обильным Градом слез, забрала то, что было таким дорогим для нас.

Животным, которые потеряли под обстрелами свой дом и прибились к военным, сейчас важно лишь одно - чтобы их новый хозяин остался жив. Потому что он является другом, который защитит.

Три года бок о бок... Мы все в одной “лодке” пытаемся плыть к “берегу-мира”. Но добраться до него мы можем, только одержав победу.”

Инициаторы проекта: Благотворительный фонд помощи армии “Вернись живым” и КП "Киевский метрополитен".

На презентации ожидаются: советник начальника Киевского метрополитена Наталка Макогон, основатель фонда “Вернись живым” Виталий Дейнега, а также авторы фото-работ.

Дополнительная информация: Фонд «Вернись живым» с мая 2014 года помогает украинской армии специальной техникой и оборудованием, которые позволяют уменьшить потери среди бойцов и увеличивают эффективность выполнения боевых задач.

Организация специализируется на реализации системных проектов, а не разовой помощи. Принципами работы фонда является аполитичность, публичная отчетность о поступлении и расходы на http://savelife.in.ua/, а также контроль за эксплуатацией приборов, которые были переданы на передовую по актам выполненных работ.

За два с половиной года работы «Вернись живым» была оказана помощь более 70 подразделениям ВСУ, на сумму 99 895 466 грн.

КТО СПАСЕТ ОДНУ ЖИЗНЬ – СПАСЕТ МИР!