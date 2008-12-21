Дэвид Бекхэм в Милане прошел медосмотр и получил форму (фото)
21:37, 21 декабря 2008Разное
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Впереди "итальянский сезон"
Английский полузащитник Дэвид Бекхэм, последний сезон игравший за Лос-Анджелес Гэлэкси" (США), приехал в Милан на презентацию и медосмотр.
|Дэвид Бекхэм выходит из клиники после медосмотра
|Дэвид и Виктория Бекхэм направляются из гостиницы на официальную презентацию в клубе ”Милан”
|Дэвид Бекхэм уезжает из клиники после медосмотра
|Дэвид Бекхэм и вице-президент ФК ”Милан” Адриано Гальяни
Ранее со ссылкой на пресс-службу ФК "Милан" сообщалось, что арендный договор бывшего капитана сборной Англии начнется 7 января. Точно не сообщалось, как долго Бекхэм останется в "Милане", но, скорее всего, до конца сезона в Италии (до мая).
Фото AP
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