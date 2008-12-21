Дэвид Бекхэм в Милане прошел медосмотр и получил форму (фото)

21:37, 21 декабря 2008
Разное
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Впереди "итальянский сезон"

Английский полузащитник Дэвид Бекхэм, последний сезон игравший за Лос-Анджелес Гэлэкси" (США), приехал в Милан на презентацию и медосмотр.

Дэвид Бекхэм выходит из клиники после медосмотра

Дэвид и Виктория Бекхэм направляются из гостиницы на официальную презентацию в клубе ”Милан”

Дэвид Бекхэм после медосмотра

Дэвид Бекхэм и вице-президент ФК ”Милан” Адриано Гальяни

Девид Бекхэм

Ранее со ссылкой на пресс-службу ФК "Милан" сообщалось, что арендный договор бывшего капитана сборной Англии начнется 7 января. Точно не сообщалось, как долго Бекхэм останется в "Милане", но, скорее всего, до конца сезона в Италии (до мая).

Фото AP

 

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