Когда будет создано теневое правительство

Лидер парламентского оппозиционного объединения Юлия ТИМОШЕНКО будет инициировать создание “теневого” правительства после решения “Нашей Украины” о вступлении или невступлении в это объединение.

Об этом она сообщила в эфире телеканала НТН.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «теневое» правительство будет создано. По ее словам, «министрами этого правительства будут те люди, которые впоследствии будут работать на соответствующих министерских должностях в реальном Кабинете министров».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «теневое» правительство «должно быть кузницей кадров» и будет создано после решения блока «Наша Украина».

Также она сообщила, что до решения «Нашей Украины» относительно вступление или невступление в парламентскую оппозицию «будет некорректным говорить о том, кто и какие должности в этом правительстве может занять».

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО прибавила, что рассчитывает на вступление в объединение ряда депутатов из «Нашей Украины», в частности, Николая КАТЕРИНЧУКА, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Вячеслава КИРИЛЕНКО и других депутатов.

По словам лидера БЮТ, «теневое» правительство должно иметь все «государственные регалии», и оно не должно финансироваться кланами, поскольку «кто платит, тот и заказывает музыку».