С начала года услугами Службы занятости воспользовалось почти 50 тысяч демобилизованных участников АТО





Так, за 11 месяцев 2016 статус безработного имели 48,5 тыс. демобилизованных участников АТО. Всего получили работу 12,2 тыс. человек (в январе-ноябре 2016 - 9,2 тыс. человек). Количество участников АТО, которые были приняты на военную службу по контракту, составило 2,8 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель Председателя Государственной службы занятости (Центрального аппарата) Сергей Кравченко, сообщает пресс-служба ГСЗ.

"На самом деле, участники АТО - это очень сильные духом люди. Если по возвращению к мирной жизни они быстро адаптируются и находят себе работу, то работодатели получают действительно добросовестных работников. Хочу отметить, что с начала года при содействии Службы было трудоустроено более 9 тыс. людей. Тем не менее, вопрос адаптации участников АТО достаточно острый, и сразу на рынок труда могут вернуться далеко не все. Эта проблема требует решения комплексно и всеобъемлюще. Служба занятости всячески способствует трудоустройству участников АТО, с начала года почти 50 тыс. граждан этой категории получали наши услуги. Кстати, при содействии Службы почти 800 из них стали предпринимателями ", - подчеркнул С. Кравченко.

Достаточно часто участники АТО, возвращаясь к мирной жизни, нуждаются в помощи при выборе «мирной» профессии. В таком случае Служба занятости предлагает пройти профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации. В январе-ноябре текущего года такой услугой уже воспользовались 2,7 тыс. участников АТО.

Государственная служба занятости предлагает военнослужащим, участвовавшим в АТО, одну из активных форм содействия занятости - получение помощи по безработице единоразово, для открытия собственного дела. В этом году предпринимателями стало 786 человек из этой категории.

Относительно нового в законодательстве - теперь каждый работодатель, который трудоустраивает участника АТО на новое рабочее место не менее, чем на два года, будет получать компенсацию расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение года.

На конец ноября на учете до сих пор находится 25,8 тыс. демобилизованных участников АТО.