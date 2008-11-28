На Волыни покончила с собой 9-летняя девочка
13:59, 28 ноября 2008Разное
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Продолжается выяснение обстоятельств
На Волыни покончила жизнь самоубийством через повешение 9-летняя девочка. Трагедия произошла 26 ноября в селе Пидгайцы Луцкого района. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
Как сообщили УНИАН в отделе криминальной милиции УМВД Украины в Волынской области, пока что установлено, что девочка уже несколько раз имитировала повешение, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом знали в кругу ее друзей, но не знал никто из взрослых.
Как сообщили в отделе криминальной милиции, девочка жила в благополучной семье и хорошо училась в школе. Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.
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