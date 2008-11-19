В Киеве иномарка влетела в троллейбус (фото)

14:28, 19 ноября 2008
Разное
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Honda ремонту не подлежит

Сегодня на Московском проспекте в направлении улицы Елены Телиги, перед выездом с улицы Лайоша Гавро, произошло столкновение автомобиля Honda Accord и троллейбуса, передает  «Главред» .

Судя по тормозному пути Honda, водитель решил обогнать идущий впереди поток по правому ряду. Но из-за автомобилей не увидел, что в правом ряду в этот момент стоял троллейбус, который совершал высадку пассажиров. Перестроиться в свой ряд водитель Honda не мог, поскольку ему мешал поток автомобилей. Оттормозиться ему не удалось, поэтому избежать столкновения он не смог.

В результате Accord врезался в заднюю часть троллейбуса, после чего авто выбросило во второй ряд. Авто ремонту не подлежит.

Прибывшая на место происшествия скорая осмотрела участников аварии, но никого не госпитализировала.

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