Розничные цены на нефтепродукты в Украине (в среднем)

С 7 по 14 ноября средние розничные цены на нефтепродукты по Украине снизились на 1,6-1,8% (в среднем на 1,7%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 7 по 14 ноября т.г. средние розничные цены на нефтепродукты по Украине изменились следующим образом: бензин А-76 – снизились на 1,7% – с 4,73 грн./л до 4,65 грн./л; бензин А-92 – снизились на 1,8% – с 5,04 грн./л до 4,95 грн./л; бензин А-95 – снизились на 1,7% – с 5,24 грн./л до 5,15 грн./л; дизельное топливо – снизились на 1,6% – с 5,74 грн./л до 5,65 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.