В Полтаве запретили ставить личные гаражи

В Полтаве власти решили запретить установку индивидуальных гаражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Полтавский городской председатель Андрей МАТКОВСКИЙ.

По его словам, соответствующее решение было принято на сессии горсовета. Альтернативой установки гаражей он видит возведение в городе ряда многоэтажных парковок. «В Европе право на последний индивидуальный гараж предоставлялось еще в 1939 году. В настоящее время никто уже не может тратить таким образом землю. Ее лучше использовать для детских площадок и зон отдыха полтавчан», - сказал А.МАТКОВСКИЙ.

Он также добавил, что следующим решением властей Полтавы в этом направлении будет увеличение размера аренды на землю, где установлены гаражи, в центральной части города. «Таким образом мы будем подталкивать владельцев гаражей отказаться от них и больше использовать парковки и паркинги», – сказал А.МАТКОВСКИЙ. Он также отметил, что исключение будет сделано только для инвалидов.