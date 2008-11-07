В Чернигове перед ОГА «Шевроле» врезался в автобус: ранены 4 человека

Вчера вечером в центре Чернигова в результате ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, на углу улиц напротив здания ОГА произошло столкновение автобуса с автомобилем „Шевроле”.

В результате столкновения автобус перевернулся и четыре пассажира, в том числе один ребенок, получили телесные повреждения. Трое взрослых были доставлены в Черниговскую городскую больницу №2, ребенок – в Черниговскую областную детскую больницу. Причины ДТП выясняются.