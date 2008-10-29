В Верховной Раде - как при мадридском дворе (фоторепортаж)
17:44, 29 октября 2008
Разное
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БЮТ празднует победу
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада приняла в первом чтении антикризисный план, предложенный Президентом Украины, и отклонила законопроект Ксении Ляпиной, предусматривавший финансирование внеочередных выборов в парламент. Поскольку проект, внесенный Президентом, был компромиссным документом, над которым трудились и представители ВР, и правительству, и полностью удовлетворял премьер-министра, Тимошенко и ее политическая сила празднуют победу.
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Завтра Верховная Рада будет рассматривать президентский законопроект во втором чтении. Наша Украина нашла лазейку и обещает поставить на голосование вопрос о финансировании выборов еще раз.
Фото УНИАН
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