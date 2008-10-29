Тимошенко сняла свой законопроект в пользу Ющенко

Кабинет министров Украины снял с рассмотрения в Верховной Раде свой законопроект о минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, представляя правительственный антикризисный законопроект в парламенте.

«Я с большим удовольствием снимаю правительственный законопроект в пользу президентского», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутаты поприветствовали это заявление премьер-министра аплодисментами.