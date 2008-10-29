Тимошенко сняла свой законопроект в пользу Ющенко

12:09, 29 октября 2008
Политика
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"С большим удовольствием"

Кабинет министров Украины снял с рассмотрения в Верховной Раде свой законопроект о минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, представляя правительственный антикризисный законопроект в парламенте.

«Я с большим удовольствием снимаю правительственный законопроект в пользу президентского», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Депутаты поприветствовали это заявление премьер-министра аплодисментами.

 

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